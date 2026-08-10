Moida : la plus grande boutique de K-Beauty de toute l’Europe vient d’ouvrir sur les Champs-Élysées

MOIDA a ouvert un flagship consacré à la cosmétique coréenne sur l’avenue des Champs-Élysées : installé sur deux étages, le concept store se présente comme le plus grand espace K-Beauty d’Europe , avec plus de 80 marques référencées, des exclusivités et des services dédiés au diagnostic de peau. L’enseigne, déjà présente à Châtelet, mise sur l’import direct depuis la Corée et des animations régulières pour attirer les consommateurs franciliens et internationaux.

La nouvelle adresse rassemble une sélection étendue de produits coréens : best-sellers, nouveautés et références rarement disponibles en France. Les équipes de MOIDA, basées en Corée, sont chargées de la sélection des gammes proposées afin de refléter les tendances du marché coréen et d’anticiper les sorties provenant des fabricants locaux.

Sur le plan logistique, MOIDA met en avant l’importation directe des références depuis la Corée, sans intermédiaire, pour garantir selon l’enseigne l’authenticité des produits et accélérer leur disponibilité en boutique. L’enseigne indique également travailler à des collaborations avec des marques pour proposer des opérations spécifiques ou des éditions limitées.

Un parcours client axé sur la découverte, la personnalisation et les animations

Le magasin propose plus de 80 marques, dont 28 disponibles en exclusivité, et revendique 159 références exclusives au total. L’agencement sur deux niveaux permet de distinguer des espaces thématiques : soins visage, routines complètes, soins ciblés et nouveautés.

Parmi les services mis en place figure un diagnostic de peau, destiné à analyser les besoins cutanés et à orienter les clients vers une routine personnalisée. Le diagnostic est présenté comme un outil d’aide au choix pour éviter l’accumulation de produits inadaptés et pour mieux cibler sérums, crèmes et essences selon les problématiques identifiées.

Un espace entièrement dédié aux pop-ups et aux animations a été aménagé au sein du concept store. Ces activations temporaires doivent permettre aux marques présentes de proposer des expériences de marque, des lancements produits ou des mises en avant saisonnières. La programmation annoncée inclut, selon l’enseigne, une activation de la marque TOCOBO prévue pour la fin août, qui investira l’espace pour présenter ses nouveautés.

MOIDA a expliqué vouloir offrir une expérience complète autour de la K-Beauty, combinant ventes, découverte de tendances venues de Corée et services personnalisés. Le choix d’implanter ce flagship sur l’avenue des Champs-Élysées répond, selon l’enseigne, à la volonté d’augmenter la visibilité des cosmétiques coréens en Europe et de centraliser une offre large pour les consommateurs.

Boutique Moida : 30-32 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris.