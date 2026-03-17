Échec du CCO: Antoine Guedou Vissétogbé en explique les causes

Selon lui, plusieurs dysfonctionnements internes ont progressivement fragilisé le creuset. Il évoque notamment une absence de réunions stratégiques régulières, empêchant toute coordination efficace entre les partis membres. À cela s’ajoute, d’après ses propos, un déficit de transparence, en particulier sur la gestion des ressources et l’appui des partenaires.



Autre point de rupture souligné, le manque d’inclusivité dans les mécanismes de prise de décision. Antoine Guedou Vissétogbé dénonce l’absence de représentants de certaines formations politiques dans des instances clés, notamment celles liées aux processus électoraux. Une situation qui, selon lui, a alimenté frustrations et méfiance entre les acteurs.



Il pointe également des violations répétées des textes internes du cadre de concertation, imputées en partie au parti Les Démocrates, pourtant chef de file de l’opposition. Ces entorses aux règles communes auraient contribué à détériorer le climat de confiance indispensable à toute coalition politique.



Par ailleurs, l’absence d’un accord politique formel entre les différentes composantes, notamment en perspective des échéances électorales de 2026, est présentée comme un facteur déterminant de blocage. À cela s’ajoutent des rivalités internes persistantes, qualifiées de « guéguerres », qui ont fini par paralyser le fonctionnement du cadre.



Au regard de ces dysfonctionnements cumulés, l’acteur politique estime que le cadre de concertation n’était plus en mesure de remplir sa mission de coordination et de stratégie commune. Son analyse met en lumière les difficultés structurelles de l’opposition béninoise à construire une dynamique unitaire durable à l’approche des grandes échéances électorales.