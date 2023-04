Echanges avec Talon: « Je ne suis pas satisfait de toutes les réponses que j’ai reçues », Eric Houndété

- Publicité-

Le président du parti « Les Démocrates », le député Eric Houndété s’est prononcé sur les échanges qu’il a eu ce lundi 24 Avril avec le président Patrice Talon. Dans son appréciation, l’opposant a estimé qu’il n’est pas satisfait de toutes les réponses reçues.

Le président Eric Houndété s’est réjoui des échanges qu’il a eu dans la matinée de ce lundi 24 Avril avec le chef de l’Etat, le président Patrice Talon. Si le président de la République a pu trouver dans son agenda, un temps pour recevoir l’opposant, ce dernier n’est pas très satisfait des réponses que lui a fourni le premier des béninois sur certaines de ses préoccupations. « « Je ne suis pas satisfait de toutes les réponses que j’ai reçues « , confie-t-il à sa soie de l’audience.

L’un des points de désaccord entre le président Eric Houndété et le chef de l’Etat est la question de la nomination du chef de fil de l’opposition. Sur la question, le président du parti « Les Démocrates » estime que la nomination du chef de file de l’opposition pose un problème parce que « la loi est éparpillée ».

Les deux parties n’ont pas pu s’entendre sur la question. Mais pour Eric Houndété, il s’agira de modifier la loi pour mieux la clarifier et rendre l’interprétation plus aisée. « En plus, le Chef de l’Etat est en disposition favorable de prendre les actes conformément à la loi qui est là pour que le nouveau chef de file de l’opposition soit nommé » , a fait savoir l’opposant.

Les deux parties n’ont pas aussi accordé leur violon sur la liste civile prévue par la loi au chef de fil de l’opposition pour réussir sa mission. Pour Eric Houndété, ce point doit être ultérieurement approfondi. » Nous n’avons pas eu une position commune sur la question mais je pense que nous allons avoir l’occasion de poursuivre la discussion pour solder cette question« , a confié Eric Houndété.