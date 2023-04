Éboulement à Bolowa en RDC: 20 morts et plusieurs disparus

Au moins 20 personnes ont perdu la vie dans un éboulement survenu dans l’est de la République démocratique du Congo. Les villageois étaient en train de faire leur lessive près d’une source nouvellement aménagée lorsqu’une partie du terrain s’est effondrée sur eux.

Le drame s’est produit dans la localité de Bolowa, située sur le territoire de Masisi, à l’ouest de la ville de Goma. Selon les autorités locales, les villageois étaient en train de faire leur lessive et de puiser de l’eau à une source nouvellement aménagée, proche de la rivière Kabore, lorsque des pans de terre se sont effondrés sur eux, ensevelissant plusieurs personnes, majoritairement des femmes et des enfants. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours pour retrouver d’éventuels survivants.

La province du Nord-Kivu, dont dépend Masisi, est connue pour ses sols limoneux argileux, meubles et fertiles, qui sont sujets à des éboulements fréquents. D’autres responsables ont indiqué qu’une forte pluie venait de s’abattre sur la localité avant l’éboulement.

Cet éboulement meurtrier rappelle la nécessité de renforcer la prévention des risques naturels dans les régions à haut risque en République démocratique du Congo. Les autorités doivent prendre des mesures pour sensibiliser les populations locales sur les dangers des éboulements et les encourager à adopter des pratiques plus sûres, notamment dans les zones d’exploitation minière où les risques d’éboulement sont particulièrement élevés.