Ebony (Star Academy) appelle à voter à gauche lors du premier tour des municipales

Le 15 mars 2026 , au lendemain du premier tour des élections municipales en France, Ebony, finaliste de la douzième saison de la Star Academy, a utilisé sa story Instagram pour appeler ses abonnés à se rendre aux urnes et à « VOTEZ A GAUCHE » . À 21 ans, l’artiste, dont la carrière connaît une montée en puissance depuis sa participation à l’émission, a choisi une prise de position politique rare dans le milieu musical, publiée le jour même du scrutin.

Ebony s’est fait connaître du grand public lors de la finale du 25 janvier 2025, où elle s’est inclinée face à Marine. Malgré cette défaite, elle a poursuivi une trajectoire professionnelle soutenue : le 24 février 2026, elle a donné le coup d’envoi de sa première tournée, le Conception Tour, à La Maroquinerie à Paris. La tournée l’a conduite ensuite à Nantes, Tourcoing et Bruxelles ; une date à Bordeaux était programmée pour le 19 mars et une représentation à l’Olympia de Paris est annoncée pour le 1er novembre 2026.

Parallèlement à la tournée, Ebony prépare la sortie de son premier album, intitulé Menelik, prévue pour le 24 avril 2026. L’artiste a déjà publié plusieurs singles dont Unforgettable, Rage et Mon Paradis. Elle s’appuie sur ses comptes de réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram, pour partager son actualité musicale, ses interviews et ses choix stylistiques avec sa communauté.

Prise de position publique sur Instagram

Le dimanche 15 mars, jour du premier tour des municipales organisé sur l’ensemble du territoire français pour élire les maires et les conseils municipaux pour un mandat de six ans, Ebony a publié une story au fond noir sur son compte Instagram. Le message, introduit par la phrase « Aujourd’hui c’est important d’aller voter », comportait ensuite l’injonction explicite « VOTEZ A GAUCHE », selon la capture de sa publication relayée sur les réseaux.

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Le recours à la story pour diffuser cet appel au vote illustre l’usage des plateformes sociales par la jeune chanteuse pour engager directement sa communauté. Des éléments liant sa vie artistique et ses prises de parole publiques figurent régulièrement sur son fil, qui a notamment relayé l’annonce de son premier album et les dates de sa tournée.