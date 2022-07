Dylan répond à Booba « Tu parles beaucoup, tu abois, mais tu n’es pas dangereux »

Apparemment, les choses se mettent en place, pour le fameux combat de boxe, entre Booba et Dylan Thiry. Dans un post sur Twitter, le Duc de Bologne annonce avoir « trouvé le promoteur » et misé sur « Bercy ou U-Arena ». En commentaire de ce tweet, l’influenceur luxembourgeois a lâché une cinglante réplique, suite à quoi il a déclaré : « j’attends le contrat ».

Après avoir essuyé une cuisante défaite, au terme de son duel avec Benjamin Samat, à la faveur de l’émission de téléréalité « Koh-Lanta », Dylan Thiry revient en force, et promet un mauvais quart d’heure au patron du 92i. Dans la foulée de ce fâcheux incident, Booba avait raillé Dylan, suite à quoi l’ex-candidat de Koh-Lanta avait invité le rappeur en duel, un combat, qui n’avait jamais eu lieu, à cause du désistement du Pirate, qui, depuis belle lurette, vit à Miami, en Floride, aux États-Unis.

Le duel s’annonce …

Aux dernières nouvelles, comme le montre un tweet du rappeur français, d’origine sénégalaise, tout est fin prêt, pour un combat, comme le souhaite la célébrité des réseaux sociaux. « @DylanThiry_ J’ai trouvé promoteur, pay-per-view, et j’ai une option sur Bercy ou U-Arena, pour notre combat !!! Paris en ligne aussi !!! Tu dis quoi ? Y a facile 2 lourds à prendre chacun. Let me know puto, on t’entend plus j’me fais du souci! Where is the energy!!!!« Le combat aura lieu en Libanie on t’envoie le contrat. », a tweeté Booba, le mardi 26 juillet 2022.

Comme s’il épiait l’ex-mentor de Kaaris, Dylan Thiry a répondu à chaud, en commentaire du tweet de Maître Yoda. « Tu parles beaucoup, tu abois, mais tu n’es pas dangereux. », a répliqué l’influenceur, avant d’ajouter : « J’attends le contrat. »

Ce fameux combat a suscité une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Sans surprise, deux équipes se sont créées. D’un côté, il y a les partisans de l’influenceur, originaire du Luxembourg ; de l’autre, les Pirates, gonflés à bloc, n’attendent que le colosse tatoué en finisse avec le blanc bec.

Pour rappel, lors de son combat avec Benjamin Samat, dans le cadre de Koh Lanta, Dylan Thiry s’en est sorti avec une épaule déboîtée. Booba avait, alors, profité de cette aubaine, pour tacler l’ex-candidat.