Dubaï attaquée par l’Iran : Sarah Lopez, Maeva Ghennam et Milla Jasmine, stars françaises qui y vivent à l’année

Dubaï bascule de carte postale en zone d’alerte après des détonations entendues aux Émirats Arabes Unis et des tensions internationales accrues au Moyen‑Orient : des influenceuses françaises installées dans l’émirat, dont Sarah Lopez, Maeva Ghennam et Milla Jasmine, racontent sur leurs réseaux sociaux une peur et des perturbations inédites, alors que le Consulat de France confirme des explosions et appelle à limiter les déplacements.

Habituées à partager un quotidien fait de plages privées et d’événements, ces personnalités se retrouvent aujourd’hui confrontées à une réalité géopolitique qui frappe à proximité. Sur Instagram et d’autres plateformes, elles ont publié des messages et des images témoignant d’un trafic paralysé, d’alertes officielles relayées et d’une inquiétude très vive pour leurs proches.

Les publications reprises par la presse montrent des scènes de tension : embouteillages « inhabituellement bouchés », mères tentant de rassurer leurs enfants, et consignes du Consulat invitant à réduire les déplacements après que des explosions ont été entendues dans l’émirat. Ces publications mobilisent des centaines de milliers de commentaires et soulignent la portée médiatique immédiate de la crise dans ce microcosme connecté.

Témoignages directs : blocage, « travel ban » et peur pour les enfants

Sarah Lopez, citant sa propre angoisse en deux mots — « J’ai peur » — décrit avoir été prise au piège dans des files interminables alors qu’elle tentait de regagner son domicile pour se mettre à l’abri avec sa famille. Elle explique avoir priorisé le réconfort de sa fille Aaliyah dans l’habitacle, et relaie le communiqué du Consulat de France confirmant les explosions et appelant à la prudence. Sarah évoque aussi la proximité géographique avec l’Iran lorsqu’elle écrit : « Nous sommes juste en face de l’Iran », formule reprise dans ses stories.

Maeva Ghennam publie un long message où elle avoue avoir la « boule au ventre » et redoute l’imprévisibilité de la situation, craignant qu’un missile puisse dévier. Elle affirme en outre être dans l’impossibilité de quitter le pays en raison d’un « travel ban », expliquant que même un éventuel rapatriement organisé par le gouvernement français ne pourrait, selon elle, être mis en œuvre à son profit immédiatement. Cette mention d’une interdiction de sortie alourdit son sentiment d’être « bloquée » dans l’émirat.

Milla Jasmine, elle aussi, publie un témoignage sobre mais marqué : « Il faut le voir et l’entendre pour le croire », écrivant qu’elle a d’abord pensé à la sécurité de ses enfants. Si elle indique que sa famille ne semble pas avoir été blessée pour l’instant, elle confie conserver une anxiété persistante et suit les bulletins d’information en continu.

