« Du sous-sol de la République à la restauration »: la date de dédicace du livre de Simone Gbagbo dévoilée

L’ancienne première dame de Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo, procédera ce samedi 15 juillet 2023 à Abidjan, à la consécration de sa dernière œuvre littéraire intitulée « Du sous-sol de la République à la restauration », selon nos confrères pressecotedivoire.

Dans cet ouvrage de 400 pages, la présidente du Mouvement pour les générations capables (MGC) revient sur son expérience carcérale suite à son arrestation lors de la crise post-électorale de 2011 en Côte d’Ivoire, et explore en détail cette « aventure amère » qui a profondément marqué sa vie. Le livre évoque les difficultés vécues, l’humiliation, le stress, les espoirs et les rêves. C’est un moment de partage de cette partie de sa vie.

Les sept années qu’elle a passées en prison dans deux lieux différents, principalement à Odienné et à l’école de gendarmerie d’Abidjan, lui ont laissé de nombreux souvenirs. Certains sont tristes et d’autres édifiants. Elle les accepte tous et en tire des leçons pour la transformation des citoyens et la paix dans la nation.

« Ces lieux m’ont permis de méditer sur la situation alarmante de la Côte d’Ivoire. Et cette réflexion concerne tous les domaines, qu’ils soient politiques, culturels, sociaux, et même spirituels » résume Simone Gbagbo, qui pense aussi que les lecteurs trouveront dans ce livre tous les résultats de la médiation de l’homme politique qu’elle est, qui a tant à dire et à faire.

La séparation d’Ehivet Simone et Laurent Gbagbo

Simone Ehivet Gbagbo marque ainsi une franche rupture politique avec l’ancien président Laurent Gagbo, avec qui elle a fondé le Front populaire et ivoirien en 1982, au pouvoir du pays entre 2000 et 2011 et aux côtés de qui elle gouvernera la Côte d’Ivoire pendant dix ans. « Ce parti veut travailler à la construction d’une Côte d’Ivoire attachée à des valeurs. Nous sommes un parti qui a pour idéal de construire une Côte d’Ivoire réconciliée, pleine de justice et d’équité », a-t-elle déclaré.

Si cette rupture politique avec l’ex-président fait suite à une rupture privée, avec Simone et Laurent Gbagbo en instance de divorce à la demande de ce dernier, la présidente de la MGC a pris la défense de son ex-mari en demandant au président Alassane Ouattara d’accorder l’amnistie à son futur ex-mari, président du PPA-CI au nom de la réconciliation nationale.

Récemment, Laurent et Simone Gbagbo ont été officiellement divorcés. C’est par un communiqué de presse signé de l’avocat de l’ancienne première dame, Simone Gbagbo, que la nouvelle a été rendue publique. « Ce jour, 29 juin 2023, la justice ivoirienne a exaucé le vœu de monsieur Laurent Gbgabo en rendant la décision de divorce entre les époux Gbagbo », écrit maître Ange Rodrigue Dadjé.

« Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de monsieur Laurent Gbagbo, pour adultère caractérisé et notoire, abandon de domicile conjugal et injures graves à l’encontre de madame Simone », ajoute-t-il, sans donner plus de détails sur les modalités de ce divorce ni ses implications financières.