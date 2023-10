Drogba: « Victor Osimhen, mon joueur préféré »

-Publicité-

La légende de Chelsea, Didier Drogba, a choisi l’attaquant nigérian Victor Osimhen comme son footballeur actif préféré, snobant certains noms de haut niveau comme le triple vainqueur Erling Haaland et Kylian Mbappe.

L’attaquant à la retraite de 45 ans s’est vu poser quelques questions rapides lors d’une cérémonie de remise de prix en France sur un large éventail de sujets, y compris son coéquipier préféré lorsqu’il était à Chelsea.

Bien qu’il ait joué aux côtés de légendes comme Mikel Obi, Michael Ballack et William Gallas, Drogba a choisi Frank Lampard comme son coéquipier préféré. Le choix de l’ancien capitaine des Eléphants est cependant justifié puisque le milieu de terrain anglais à la retraite n’est que l’un des deux joueurs qui l’ont dominé dans l’histoire de Chelsea.

- Publicité-

Selon Transfermarkt, Lampard a inscrit un nombre impressionnant de 211 buts pour Chelsea, Drogba se classant troisième sur la liste des meilleurs buteurs du club avec 164 buts. Bobby Tampling est deuxième avec 172 buts marqués pour le club du nord de Londres.

Lors de l’échange avec Sports Illustrated, Didier Drogba a également été invité à nommer son joueur actif préféré du moment et il a répondu sans aucune hésitation : « Victor Osimhen ».

Le buteur de 24 ans est actuellement l’un des meilleurs attaquants du football mondial, malgré le drame qui l’a entouré, ainsi que son club de Naples, ces derniers jours.

- Publicité-

Certains supporters ont fait des comparaisons entre Osimhen et Drogba, car les deux attaquants ont une puissance similaire devant le but. Drogba a réussi 302 buts en club au cours de sa carrière, tandis qu’Osimhen en compte actuellement 105.

Dans une interview accordée à la Fédération nigériane de football en 2022, Osimhen avait déclaré qu’il admirait Drogba en grandissant. « Mon idole d’enfance est Didier Drogba. Le moment de but que j’ai chéri, c’est lorsque j’ai marqué contre Chelsea. Ce sentiment était spécial parce que je connais beaucoup de mes amis qui sont fans de Chelsea, et avant le match, ils m’ont envoyé un texto disant qu’ils s’en fichaient si Chelsea gagnait, du moment que je marquais. Ils voulaient que je réalise mon rêve et c’est l’un des meilleurs moments de ma carrière », a déclaré le joueur de 24 ans.