Drame de Melilla: Seun Kuti, fils de la légende afrobeat Fela Kuti, en deuil

Seun Kuti veut « porter le deuil » des 23 migrants ayant péri en tentant de rallier l’enclave espagnole de Melilla au Maroc. Raison pour laquelle le fils de la légende de la musique afrobeat Fela Kuti a annulé son concert au Maroc.

Le saxophoniste et chanteur Kuti devait se produire samedi au festival Jazzablanca, dans la ville portuaire marocaine de Casablanca. Mais l’artiste nigérian, fils de la légende de la musique afrobeat Fela Kuti, a annoncé jeudi l’annulation de son concert, afin de « porter le deuil » des 23 migrants ayant péri en tentant de rallier l’enclave espagnole de Melilla au Maroc.

« C’est avec une grande tristesse que je vous annonce l’annulation de notre voyage au Maroc ce weekend pour Jazzablanca », a indiqué Seun Kuti, dans une vidéo postée sur son compte Instagram. « Il m’est impossible en toute bonne conscience de monter sur scène et de passer du bon temps alors que tant d’Africains ont perdu la vie. Nous devons porter leur deuil », a ajouté l’artiste en référence aux 23 migrants qui ont perdu la vie vendredi en tentant de traverser vers l’enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc.

Il s’agit du bilan le plus meurtrier jamais enregistré lors des nombreuses tentatives de migrants subsahariens de pénétrer à Melilla et dans l’enclave espagnole voisine de Ceuta, qui constituent les seules frontières terrestres de l’UE avec le continent africain. L’ONU a accusé le Maroc et l’Espagne d’avoir eu recours à « un usage excessif de la force » contre ces migrants.

Les organisateurs du Jazzablanca, prévu du 1er au 3 juillet à Casablanca, ont confirmé l’annulation du concert de M. Kuti à l’AFP. « C’est une décision personnelle de l’artiste », ont-ils commenté. Le légendaire Gilberto Gil, Mulatu Astatke, le père de l’éthio-jazz ou Asaf Avidan, figure du folk-rock israélien, sont au programme de la 15e édition de ce festival.