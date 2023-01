Drame de Dassa: le gouvernement installe ce lundi, une cellule de crise

Après le drame survenu dans l’après midi du dimanche 29 Janvier à Dassa, le gouvernement va installer ce lundi 30 Janvier une cellule de crise pour gérer la situation.

Plus d’une vingtaine de décès. C’est le bilan provisoire du drame survenu dimanche 29 Janvier suite à une collision entre un camion et un bus de transport en commun de la compagnie Baobab. Après avoir dépêché une délégation sur le lieu du drame et présenté ses condoléances aux parents des victimes, le gouvernement entend installer une cellule de crise pour gérer la situation.

La cellule de crise qui sera installée ce lundi 30 Janvier au palais des congrès de Cotonou, se chargera selon les informations d’informer les parents des victimes au fur et à mesure de tout ce qui est lié au drame et des mesures prises par le gouvernement pour accompagner les rescapés.

En effet, le gouvernement par la voix du ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni a annoncé la prise en charge des soins des rescapés de ce drame qui, en plus des décès a fait 15 blessés.

Le drame est survenu lorsqu’un bus de transport en commun de la société Baobab en partance pour Cotonou est entré en collision avec un camion à Dassa-Zoumè. Le choc provoqué par cet accident a été dramatique. Vingt-Deux personnes sont mortes calcinées.

Quelques heures après l’accident, des véhicules SAMU ont été envoyés sur les lieux pour convoyer les rescapés référés au Centre Hospiotalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou.