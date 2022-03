Drame aux États-Unis: un ado décède en tombant de la « plus haute tour de chute libre du monde » (Vidéo)

Un jeune homme de 14 ans est mort jeudi soir à Orlando après avoir chuté d’un manège de chute libre, sous le regard de nombreux témoins.

Un drame est survenu jeudi soir dans un parc d’attractions d’Orlando (Floride). Selon les médias locaux, un adolescent de 14 ans est mort en tombant du «Orlando Free-Fall». Ce manège ouvert en décembre 2021 est présenté comme «la plus haute tour de chute libre du monde». Il culmine à 130 mètres et peut accueillir un maximum de trente visiteurs à la fois. Les passagers sont assis dans une nacelle circulaire qui tourne autour d’une immense tour. Une fois arrivés au sommet, les adeptes de sensations fortes sont lâchés à une vitesse de 120 km/h.

