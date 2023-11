Drame à Ekpè : une femme tuée par balle perdue dans un raid douanier

- Publicité-

Un tragique incident s’est produit à Ekpè, au Bénin, le 12 novembre 2023, lorsqu’une opération douanière a tourné au drame. Les douaniers du Service régional de lutte contre la fraude Atlantique Littoral menaient une mission visant à intercepter un véhicule suspecté de transporter des marchandises interdites. L’opération s’inscrivait dans le cadre d’une initiative plus large pour contrôler et surveiller les activités illégales dans la région.

Le matin de l’incident, les douaniers, agissant sur des renseignements, ont tenté d’arrêter le véhicule en question sur l’axe Cotonou-Sèmè. Cependant, un véhicule éclaireur accompagnant le transporteur des produits prohibés a essayé de bloquer le passage des agents, dans le but de les empêcher de remplir leur devoir. Malgré ces tentatives d’entrave, les douaniers ont persisté dans leur mission avec professionnalisme et détermination.

Selon des témoins, dans le feu de l’action, un coup de feu a été tiré. Une balle perdue a tragiquement atteint une femme qui se trouvait devant le portail de sa maison. Elle a été rapidement transportée à l’hôpital, mais ses blessures se sont avérées mortelles. Cet événement malheureux a provoqué une vive émotion parmi la population locale.

Suite à l’incident, les convoyeurs des marchandises illicites ont pris la fuite, laissant derrière eux le véhicule chargé. La situation a rapidement attiré l’attention de la Police républicaine, qui est intervenue pour reprendre le contrôle et apaiser la colère de la population, qui avait manifesté son mécontentement en barricadant la route.

Les autorités ont promis une enquête approfondie pour déterminer les circonstances précises de l’incident et pour répondre aux préoccupations de la famille endeuillée. Cet événement relance une nouvelle fois sur les risques et les défis auxquels sont confrontés les agents chargés de faire respecter la loi dans leur lutte contre la fraude et la contrebande, ainsi que l’impact tragique que de telles opérations peuvent avoir sur les innocents.