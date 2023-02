Drame à Dassa: Sagbohan Danialou interpelle Patrice Talon (vidéo)

Le célèbre chanteur béninois Sagbohan Danialou, a exprimé ce mercredi, sa profonde tristesse suite au drame survenu à Dassa le dimanche 29 janvier 2023 et présenté ses condoléances aux familles éplorées. Il a également appelé le gouvernement béninois a reformé le secteur du Transport.

Les populations béninoises ont été secouées dimanche, par un grave accident de circulation impliquant un bus de transport de Baobab Express. Des informations fournies par le gouvernement béninois ce mercredi, font état de 20 personnes décédées dont 19 calcinées et « une en raison de brûlures au troisième degré ».

Face à cette situation assez déplorable et mélancolique, l’artiste béninois Sagbohan Danialou n’est pas resté indifférent. Il a posté une vidéo sur sa page Facebook pour exprimer sa tristesse, présenter ses condoléances aux familles éplorées et souhaiter beaucoup de courages aux rescapés.

M. Danialou a également a exhorté les passagers à avoir le courage « de dire aux conducteurs de ralentir quand c’est trop ». Parallèlement, il a demandé aux conducteurs de « respecter la vie humaine et de cesser de filer« . « Parfois, moi-même au volant, quand je les rencontre dans la circulation, je me gares et je les laisse passer. Parfois, ils filent que les petits véhicules, ce qui n’est pas normal. Le Bénin n’a plus besoin de vivre ce genre de situation ».

« Réorganiser le secteur du transport »

Pour finir, Sagbohan Danialou s’est adressé au gouvernement du président Patrice Talon. L’auteur du tube « Hommage à l’armée », a demandé au chef du « Nouveau Départ » de « réorganiser le secteur du transport et de mettre de l’ordre dans la circulation ».

Les premiers éléments d’analyse…

Selon les premiers éléments d’analyse annoncés par le gouvernement béninois ce mercredi, « le bus roulait à vive allure ». « Il a été d’ailleurs signalé que le conducteur de ce bus avait été verbalisé ce même jour à la sortie de Parakou, par la Police républicaine, pour excès de vitesse », a précisé le gouvernement.

C’est dans cet élan, qu’à hauteur du village d’enfants SOS de Dassa-Zoumè, « le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule suite à l’éclatement du pneu avant côté chauffeur ». En effet, « le véhicule déséquilibré de ce fait, aurait dans sa course, percuté le camion grue qui roulait en sens inverse, s’est immobilisé en pleine chaussée et a pris feu. Le camion ainsi percuté, sous l’effet du choc, s’est renversé dans le ravin et a été contaminé par les flammes ».

Le bilan du drame présenté par le Conseil des ministre, fait état de 20 personnes décédées dont 19 calcinées et « une en raison de brûlures au troisième degré ». En ce qui concerne les rescapés, ils sont admis au CNHU et pris en charge par le gouvernement. Selon le ministre de la santé, les cas de brûlure ne sont pas les mêmes. Le degré diffère d’une victime à une autre.