Drake: un inconnu qui prétend être son fils, arrêté au domicile du rappeur

Arrêté au domicile du rappeur Drake, un jeune homme de 23 ans prétend être son fils. L’intru a été dénoncé par un employé de la maison qui a déclaré ne l’avoir jamais vu.

La toute nouvelle maison de Drake a reçu un visiteur indésirable. Selon TMZ, les flics y ont arrêté un homme qui prétendait que le rappeur était son père.

La scène s’est produite le vendredi 15 juillet 2022 et des flics ont été appelés au manoir adjacent du rappeur à Beverly Hills, après qu’un employé a vu quelqu’un près du pool house. La police a interrogé le jeune homme de 23 ans qui a affirmé que Drake, 35 ans, était son père et qu’il attendait juste qu’il rentre à la maison. Mais de toute évidence, les flics ne l’avaient pas cru et l’homme a été arrêté pour délit d’intrusion.

Drake a investi 75 millions de dollars pour le domaine il y a quelques mois, en achetant la propriété au chanteur de « Take That » Robbie Williams. Le média informe que Drake n’était pas chez lui pendant l’incident car, il a passé du temps en Suède, où il a apparemment eu une altercation avec la police.