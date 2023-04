Drake attaqué en justice par un rappeur ghanéen pour violation du droit d’auteur

- Publicité-

Le célèbre rappeur canadien Drake est actuellement poursuivi en justice par le rappeur ghanéen Obrafour pour violation du droit d’auteur.

Selon des documents obtenus par Rolling Stone, un membre de l’équipe de Drake aurait envoyé deux e-mails d’autorisation pour un échantillon de musique utilisé dans la chanson « Calling My Name » de Drake, mais Obrafour n’aurait pas encore répondu au moment de la sortie éclair de l’album. Malgré cela, la chanson contenant l’échantillon a été publiée sur l’album « Honestly, Nevermind » par surprise le 17 juin 2022.

Le procès allègue que l’échantillon utilisé dans la chanson contrefaite est directement copié de l’œuvre protégée par le droit d’auteur de Obrafour, et qu’il a été utilisé sans autorisation appropriée ou compensation financière. Depuis sa sortie, la chanson contrefaite a été diffusée plus de 4,1 millions de fois sur YouTube, plus de 47 millions de fois sur Spotify et a été diffusée en continu des dizaines de millions de fois sur Apple Music, selon le procès.

Obrafour demande une indemnisation d’au moins 10 millions de dollars pour les ventes d’albums, les téléchargements, les revenus numériques, les parrainages et les concerts que Drake a donnés après la sortie de « Calling My Name ». Le procès cite « tous les bénéfices et dommages dans les catégories suivantes attribuables à l’infraction ».

Cette affaire de violation présumée du droit d’auteur par Drake a suscité des réactions dans la communauté musicale, à cause de la question délicate et souvent litigieuse de l’utilisation d’échantillons de musique dans la création d’œuvres nouvelles. Avec cette poursuite, Obrafour espère obtenir justice pour son travail original et mettre en lumière l’importance du respect du droit d’auteur dans l’industrie de la musique.

