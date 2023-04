Double attaque terroriste au Burkina Faso: 44 civils tués dans le Sahel

Deux villages de la commune de Seytenga, province du Séno dans la région du Sahel burkinabè, ont été la cible d’une attaque terroriste dans la nuit de jeudi à vendredi. Le bilan provisoire s’élève à 44 civils tués.

Dans la nuit du jeudi 06 avril au vendredi 07 avril 2023, des groupes armés terroristes ont mené une double attaque meurtrière contre les villages de Kourakou et de Tondobi, situés à environ cinq kilomètres de la commune de Seytenga, province du Séno. Les assaillants sont arrivés en nombre important et ont ouvert le feu sur les civils, faisant 31 morts à Kourakou et 13 à Tondobi. Plusieurs assaillants ont été abattus dans la riposte engagée par l’armée burkinabè.

Le gouverneur de la région du Sahel a condamné cette attaque ignoble et barbare et a rassuré les populations que des actions de stabilisation sont en cours après l’offensive menée par les Forces de défense et de sécurité (FDS) qui a permis de « mettre hors d’état de nuire les Groupes armés terroristes qui ont perpétré ladite attaque ». Il a également invité les populations locales à s’enrôler comme Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) afin de participer à la défense de leurs localités respectives.

Le Burkina Faso est confronté à des attaques terroristes depuis 2015, et les autorités burkinabè ont multiplié les opérations antiterroristes ces derniers jours à travers des actions offensives contre les groupes armés terroristes grâce à des nouvelles acquisitions d’équipements militaires.

Cette nouvelle attaque terroriste démontre une fois de plus la nécessité de poursuivre les efforts pour renforcer la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel.