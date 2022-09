Dossier relogement des populations de Xwlacodji: nouvelle réaction des sinistrés

Le dossier de relogement des populations de Xwlacodji n’a pas encore livré son dernier chapitre. Les mises au point du gouvernement à travers un communiqué du ministère du cadre de vie ne sont pas restées sans réaction. Des sinistrés signent et persistent qu’il y a des personnes laissées en rade.

Le gouvernement du président Patrice Talon a finalement réagi sur le dossier des 200 personnes délogées à Xwlacodji et qui ne seraient pas prises en compte lors du relogement à Djeffa. Dans un communiqué en date du 05 Septembre 2022, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato a fait des mises au point par rapport à la polémique tendant à faire croire que le gouvernement a laissé 200 sinistrés à leur sort.

Dans son communiqué, le ministre José Didier Tonato a fait savoir que toutes les familles sinistrées, répertoriées, ont eu un accompagnement de l’Etat. Mieux, le gouvernement en appelle à la responsabilité des personnes qui diffusent ces rumeurs dans le but de manipuler l’opinion et les invite à cesser de répandre des allégations mensongères dont ils pourront être appelés à répondre.

Mais la réaction des sinistrés ne se sont pas fait attendre. Quarante huit (48) heures après le communiqué du ministre du cadre de vie et du développement durable, l’un des porte voix des 200 présumés sinistrés non pris en compte a réagi aux propos du ministre et a invité le président Patrice Talon à s’impliquer dans le dossier.

Selon Jules Bessan, l’un des sinistrés et porte parole de leur collectif, « le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonanto a juste suivi les allégations du CA et les chefs quartier pour passer son communiqué ».

« Nous ne l’incriminons pas car, il ne nous a pas écouté dans ce dossier. Nous les sinistrés, quand on avait demandé l’affichage des listes au préalable ; ça n’a jamais été fait« , a affirmé Jules Bessan sur Frissons radio.

Le porte parole des sinistrés invite le chef de l’Etat à se saisir du dossier afin qu’une enquête soit faite pour davantage éclairer l’opinion publique sur la situation réelle. « Que le chef de l’état vienne à notre secours, parce qu’il est le seul qui peut nous aider dans ce dossier » a-t-il demandé au micro de frissons radio. C’est dire que la polémique reste entière sur ce dossier de relogement des anciennes populations de Xwlacodji.