Dossier passation irrégulière de marché public à SIRAT: une nouvelle personne interpellée

Une nouvelle personne est interpellée et placée à vue dans le dossier passation irrégulière de marché public dans la société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT). Cette interpellation est survenue après l’arrestation le vendredi dernier de 4 autres personnes.

Les interpellations se poursuivent dans le dossier passation irrégulière de marché public dans la société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT). En effet, après l’arrestation de quatre personnes le vendredi 16 Septembre dernier, le représentant béninois de la société guinéenne adjudicataire du marché vient aussi d’être interpellé et gardé à vue à la brigade économique et financière (BEF).

Dans ce dossier, il est reproché aux mis en cause, des irrégularités dans un processus de passation de marché public. Tous les mis en cause dans ce dossier seront présentés les jours à venir au procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.