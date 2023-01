Dortmund: Sébastien Haller inscrit un triplé en amical

Titulaire lors de la rencontre amicale entre le Borussia Dortmund et le FC Bâle ce vendredi, Sébastien Haller s’est offert un triplé en huit minutes de jeu (81e, 86e, 88e).

Après avoir signé au Borussia Dortmund cet été, Sébastien Haller s’est vu diagnostiquer un cancer du testicule. Absent des pelouses depuis plusieurs mois, pour se faire soigner, l’international ivoirien a disputé ses premières minutes récemment à l’occasion d’un match amical largement remporté par le Borussia Dortmund face au Fortuna Düsseldorf (5-1). L’ancien attaquant de l’Ajax, qui est rentré en cours de jeu, n’avait toutefois pas trouvé le chemin des filets. Mais ce n’était que partie remise.

Titularisé ce vendredi contre le FC Bâle, lors d’une nouvelle rencontre amicale, Sébastien Haller a inscrit un triplé en huit minutes de jeu (81e, 86e, 88e) pour la victoire (6-0) du Borussia. Reus, Malen et Bellingham ont marqué les autres buts des jaunes et noirs. L’ivoirien effectue là, un retour plus que réussi et prometteur pour la suite de la saison. Pour rappel, lors d’une récente interview, Haller avait confié sa volonté de disputer le match du BVB contre Augsbourg, comptant pour le retour de la Bundesliga.

«Quand tout le monde sera d’avis que ce sera une bonne idée pour moi de jouer, alors je jouerai. Mais bien sûr, je veux être sur le terrain tous les jours et rejouer dès que possible. Un retour contre Augsbourg, le 22 janvier ? Bien sûr, tout est possible. Je ne me mets aucune limite dans ma tête. Vous réalisez maintenant que tout le travail de ces six derniers mois en valait la peine», avait-il expliqué à l’AFP. Au vu de sa performance contre Bale, l’ancien buteur de West Ham est bien parti pour avoir du temps de jeu contre les Fuggerstädter.