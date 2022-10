Dortmund: la date de retour de Sébastien Haller connue?

Au micro de Sport Bild, le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a donné des nouvelles de Sébastien Haller, en traitement contre le cancer depuis plusieurs mois. Et le dirigeant allemand a indiqué que l’attaquant ivoirien pourrait revenir dans la seconde moitié de la saison.

Bientôt le bout du tunnel pour Sébastien Haller? L’attaquant ivoirien est depuis des mois en traitement contre le cancer. Le néo joueur du Borussia Dortmund suit en fait une chimiothérapie pour guérir de sa tumeur testiculaire. Un traitement qui a épuisé l’international ivoirien comme l’a montré dernièrement ses photos postées sur les réseaux sociaux où l’ancien buteur de l’Ajax apparaît, diminué physiquement avec le crâne rasé, en raison certainement de ses séances de chimio.

Mais apparemment, les choses semblent s’améliorer pour le joueur de 28 ans qui pourrait bientôt mettre fin à son traitement. C’est en tout cas ce qu’a annoncé cette semaine le directeur général de Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Au micro du média Sport Bild, le dirigeant allemand voit son joueur faire son retour sur les pelouses dès la seconde moitié de la saison.

«Sébastien et moi nous sommes rencontrés mardi dernier et il m’a dit que sa chimiothérapie était sur le point de se terminer. Nous avons bon espoir qu’il puisse rejouer durant la seconde moitié de la saison. Mais c’est lui qui décidera de cela», a annoncé l’Allemand. «Nous ne voulons pas et ne devons pas le mettre sous pression. La maladie était massive. Il a tout le temps du monde», a-t-il ajouté. Vivement la fin de ce calvaire pour Haller!