Dortmund: chauve et méconnaissable, Haller donne de ses nouvelles (photo)

La petite amie de Sébastien Haller a donné des nouvelles de l’international ivoirien, en traitement contre une tumeur testiculaire maligne détectée quelques jours après sa signature au Borussia Dortmund en juillet dernier.

La nouvelle avait ému toute la communauté sportive. Recruté cet été par le Borussia Dortmund après un passage réussi à l’Ajax, Sébastien Haller a été diagnostiqué d’un cancer des testicules lors d’un camp d’entrainement avec le club allemand. Depuis, l’attaquant ivoirien suit une chimiothérapie pour guérir de son mal.

Ce weekend, la compagne de l’Eléphant a donné des nouvelles de son petit ami sur les réseaux sociaux. Sur des photos largement partagées sur la toile, on peut voir le joueur de 28 ans diminué physiquement avec le crâne rasé, en raison certainement de ses séances de chimiothérapie pour lutter contre la maladie.

Pendant ce temps, Sébastien Haller nous donne de ses nouvelles. 💪🏿 pic.twitter.com/HjS5InT4zR — Le Kpakpato Sportif (@LKsportif) August 27, 2022

Le Borussia Dortmund a déjà informé que sa nouvelle recrue ne devrait pas retrouver le chemin des pelouses avant plusieurs mois. « La thérapie est actuellement en cours de discussion. Il y a plusieurs options. Sébastien sera absent pendant quelques mois mais dès que nous pourrons être plus précis à ce sujet, nous le communiquerons », avait déclaré Sebastien Kehl, responsable des joueurs sous contrat avec le club allemand.

Et de souligner l’état d’esprit du buteur ivoirien: « Il était super stable et incroyablement positif et a aussi dit à l’équipe : « faites votre travail, donnez tout. Assurez-vous que lorsque je reviendrai, nous serons toujours en lice. Et les garçons aussi. »

Recruté pour 22,5 M€ cet été en provenance de l’Ajax Amsterdam, Sébastien Haller s’est engagé jusqu’en 2026 avec le Borussia Dortmund. «(…) Je vais me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort« , avait écrit le buteur de 28 ans sur son mal.