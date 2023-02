Dortmund 1 – 0 Chelsea: « C’est vraiment décevant… », Graham Potter

Graham Potter a regretté la défaite de Chelsea contre Dortmund (1-0), sur un but de contre attaque, sur RMC Sport ce mercredi soir.

Après un mercato hivernal XXL, avec plus de 300 millions d’euros déboursés, Chelsea n’y arrive toujours pas. Toujours à la traîne en championnat, les Blues ont été battus par le Borussia Dortmund (0-1) ce mercredi soir, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Karim Adeyemi a inscrit l’unique but de la partie sur une contre attaque éclair. Après la rencontre, Graham Potter, entraîneur de Chelsea, s’est montré frustré par cette nouvelle défaite car, selon lui, son équipe a été la meilleure et ne méritait pas de perdre.

«On a fait un grand match, une belle seconde période, avec des occasions. Malheureusement, on encaisse ce but face à une belle équipe. Il faut se reconcentrer sur le retour. On encaisse cette contre-attaque. C’est vraiment décevant de prendre ce genre de but car c’est leur seule action de la seconde période, où nous avons été très bons» commente l’entraîneur anglais sur RMC Sport.

Chelsea retrouvera Dortmund le 7 mars prochain, pour la manche retour de ce huitième de finale de la Ligue des champions. En attendant, les Blues vont tenter de redresser la barre en Premier League samedi prochain contre Southampton, lors de la 24è journée du championnat.