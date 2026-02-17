Donald Trump : un proche du président comparé à Michaël Youn

Le passage du sous-secrétaire d’État américain aux affaires économiques, Jacob Helberg , sur LCI le 16 février a suscité autant d’attention pour son intervention sur le commerce transatlantique que pour sa ressemblance physique avec le comédien Michaël Youn . Invité de l’émission présentée par Darius Rochebin , Helberg a abordé des sujets de politique internationale et économique relayés par la chaîne sur X, où les réactions des internautes ont rapidement mis en lumière cet étonnant parallèle visuel.

Le passage du sous-secrétaire d’État américain aux affaires économiques, Jacob Helberg, sur LCI le 16 février a suscité autant d’attention pour son intervention sur le commerce transatlantique que pour sa ressemblance physique avec le comédien Michaël Youn. Invité de l’émission présentée par Darius Rochebin, Helberg a abordé des sujets de politique internationale et économique relayés par la chaîne sur X, où les réactions des internautes ont rapidement mis en lumière cet étonnant parallèle visuel.

Diffusé dans le créneau quotidien de l’émission du soir de LCI — diffusée du lundi au jeudi à partir de 20 heures — l’entretien de ce 16 février s’inscrivait parmi plusieurs sujets forts du journal: la mort de Quentin à Lyon, l’affaire Epstein et les crues en Gironde. Au micro de Darius Rochebin, Jacob Helberg a été amené à s’exprimer sur des thèmes tels que l’Iran, l’économie mondiale, les relations commerciales entre l’Europe et les États-Unis et la compétition avec la Chine, confirmant la portée internationale des échanges tenus lors de cette séquence.

LCI a relayé l’intervention sur X avec un extrait citant Helberg: « Les États-Unis sont déjà le premier client de l’Europe, à consommer plus de 789 milliards de dollars par an de biens et services européens (…) Pour que l’investissement arrive, il faut que l’Europe simplifie son régime réglementaire ». Si certains internautes ont salué la clarté et la diplomatie de ses réponses, d’autres ont massivement commenté sa ressemblance physique avec le comédien français.

Donald Trump : Michaël Youn s’invite dans les discussions

Plusieurs publications et commentaires sur X ont détourné l’attention du contenu politique pour s’attarder sur l’apparence du haut fonctionnaire, rappelant la physionomie de Michaël Youn, ancien animateur et comédien. Un internaute a par exemple écrit: « Très intelligent et diplomate dans ses réponses. Précis, pointu, clair », tandis que d’autres se sont exprimés sur le ton de la plaisanterie, citant la voix et l’attitude et allant jusqu’à s’interroger s’il s’agissait d’un sosie.

Les réactions n’ont pas été que laudatives: plusieurs commentaires ont moqué la situation et qualifié la ressemblance de frappante. Parmi les messages rapportés, certains ont cité Michaël Youn en plaisanterie — « Michaël Youn, il arrive même à changer de voix et à parler comme s’il s’y connaissait » — tandis qu’un autre internaute s’est demandé s’il s’agissait d’une promotion pour un éventuel nouveau film. Ces échanges ont largement circulé sous la forme de captures et de partages du passage télévisé.

Contacté indirectement par la médiatisation de la comparaison, Michaël Youn, âgé de 52 ans, n’avait pas, au moment de la publication des réactions, apporté de commentaire public pour valider ou infirmer la comparaison. En 2017, Jacob Helberg avait déjà évoqué la découverte d’un sosie en mentionnant le comédien François‑Xavier Demaison, ce qui rappelle que les références à des ressemblances physiques avaient déjà été signalées antérieurement.