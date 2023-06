Donald Trump promet de poursuivre Joe Biden en justice s’il est élu en 2024

- Publicité-

Inculpé dans deux affaires, Donald Trump menace sur son réseau social de poursuivre en justice l’actuel locataire de la Maison Blanche, qu’il accuse depuis plusieurs mois de coordonner une « ingérence électorale » avant l’élection présidentielle 2024.

Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine de 2024, a assuré ce lundi qu’il traînerait son adversaire, l’actuel président Joe Biden, devant les tribunaux. Il a également menacé sa famille.

«En plus de fermer la frontière et d’expulser tous les éléments « criminels » qui ont illégalement envahi notre pays, de rendre l’Amérique indépendante sur le plan énergétique et même de la rendre à nouveau dominante, et de mettre immédiatement fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, je vais nommer un véritable « procureur » spécial pour poursuivre le président le plus corrompu de l’histoire des Etats-Unis, Joe Biden, toute la famille criminelle Biden et toutes les autres personnes impliquées dans la destruction de nos élections, de nos frontières et de notre pays lui-même !», a écrit Donald Trump dans un message posté sur son propre réseau social Truth Social, comme le rapporte le média américain The Hill.

Cette déclaration est intervenue quelques heures avant qu’il ne se retrouve devant le tribunal de Miami, en raison de son inculpation pour avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche. L’ancien président des Etats-Unis fait ainsi face à 37 chefs d’inculpation, dont «rétention illégale d’informations portant sur la sécurité nationale», «entrave à la justice» et «faux témoignage».