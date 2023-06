Donald Trump inculpé, une première pour un ancien président américain

- Publicité-

Donald Trump a annoncé jeudi soir son inculpation par la justice fédérale américaine dans l’affaire des archives de la Maison Blanche, dont certaines confidentielles, qu’il a illégalement emportées avec lui dans sa résidence de Floride à la fin de son mandat.

C’est la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un ancien président fait face à une inculpation fédérale. L’ancien président américain Donald Trump a annoncé ce jeudi 8 juin avoir été inculpé dans l’affaire des archives de la Maison Blanche, où il est accusé d’avoir emporté des boîtes entières de documents, dont certains confidentiels, à son départ de la présidence.

« L’administration corrompue de Biden a informé mes avocats que j’ai été inculpé, vraisemblablement dans la fausse affaire des boîtes », a-t-il écrit sur son réseau social Truth Social, précisant avoir été convoqué devant un tribunal fédéral de Miami mardi pour sa deuxième inculpation après celle, en mars, concernant l’achat du silence d’une actrice de films X en 2016.

🔴Donald Trump annonce sur Truth Social qu'il a été inculpé par la justice fédérale dans l'affaire des documents classifiés. Il doit comparaître mardi à 15 heures au tribunal fédéral de Miami (a priori pour la lecture de l'acte d'accusation)

Pas encore de confirmation du DOJ. pic.twitter.com/mM1mHELLaP — Philippe Berry (@ptiberry) June 8, 2023

Son avocat Jim Trusty a précisé sur la chaîne CNN que son client se rendrait à cette convocation, et qu’il faisait l’objet de sept chefs d’inculpation, notamment en vertu d’une loi sur l’espionnage qui interdit de garder des documents classifiés dans des endroits non autorisés et non sécurisés.

Donald Trump, qui est désormais le premier ancien président de l’Histoire des États-Unis inculpé par la justice fédérale, est également poursuivi pour entrave à la justice et faux témoignage, a-t-il ajouté.