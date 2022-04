Donald Trump appelle Vladimir Poutine à révéler des informations sur le fils de Joe Biden

Alors que la tension diplomatique entre les Etats-Unis et la Russie est au maximum, Donald Trump a appelé Vladimir Poutine à publier toute information qu’il possèderait sur Hunter, le fils de Joe Biden.

Depuis Mar-a-Lago, les accusations continuent. Dans une interview accordée à l’émission conservatrice Just The News , Donald Trump a de nouveau accusé Hunter Biden, qui fait l’objet d’une enquête, au Delaware, sur ses «affaires fiscales», d’avoir touché de l’argent de la veuve de l’ancien maire de Moscou, appelant Vladimir Poutine à «publier» toute information sur le sujet : «Elle a donné aux Biden, les deux, 3,5 millions de dollars, c’est beaucoup d’argent. Elle lui a donné 3,5 millions de dollars, donc je pense que Poutine connaît la réponse à cette question. Je pense qu’il devrait la publier.»

Extended clip is worth watching: "As long as Putin is not exactly a fan of our country… I would think Putin would know the answer to that. I think he should release it… you won't get the answer from Ukraine… I think Putin now would be willing to probably give that answer." pic.twitter.com/JFGcBk4Kxd