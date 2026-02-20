Donald Trump annonce un don de 10 milliards de dollars au Conseil de la paix

En remerciant les contributeurs, Donald Trump a assuré que les sommes versées constituent un investissement en faveur de la stabilité et de l’espoir pour une région renouvelée et harmonieuse. Il a ajouté que le Conseil de la paix illustrait, depuis cette salle, la manière de bâtir un avenir meilleur.

Les engagements financiers annoncés, bien que notables, ne représentent toutefois qu’une portion des 70 milliards de dollars estimés nécessaires à la reconstruction des territoires palestiniens, ravagés après deux années de conflit.

Le major-général Jasper Jeffers, qui dirige la Force internationale de stabilisation nouvellement créée, a indiqué que le dispositif prévoit le déploiement de 12 000 policiers et de 20 000 soldats à Gaza.

Modalités, rôle du comité et participation internationale

Selon Jeffers, ces premières mesures doivent contribuer à établir la sécurité requise pour permettre à Gaza d’envisager prospérité et paix durables.

Ce comité a été mis en place dans le cadre du plan de paix en 20 points présenté par Trump visant à mettre fin au conflit à Gaza.

Répondant aux critiques, Trump a affirmé que la création de son conseil aiderait à garantir la pérennité des Nations unies. Il a estimé qu’un jour il ne serait plus là tandis que l’ONU perdurerait, et que le Conseil de la paix jouerait un rôle de supervision pour veiller à son bon fonctionnement.

Plus de quarante pays ainsi que l’Union européenne ont confirmé l’envoi de leurs représentants à la réunion de jeudi. L’Allemagne, l’Italie, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni figurent parmi la dizaine de pays qui, sans être membres du conseil, participent en qualité d’observateurs.

Trump a prédit que presque tous seraient acceptés et a déclaré que ceux qui ne l’avaient pas encore été le seraient bientôt, ajoutant que certains tentaient de le duper mais que cela ne fonctionnerait pas.