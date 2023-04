Don Jazzy: le producteur nigérian partage plus de 2 millions de nairas sur Twitter

Le célèbre producteur et artiste nigérian, Don Jazzy, a fait preuve d’une grande générosité à l’occasion de la fête de Pâques. Le fondateur et PDG de Mavin Records a répondu aux demandes de ses abonnés sur Twitter en leur offrant des cadeaux.

Tout a commencé lorsqu’un abonné de Don Jazzy lui a demandé ce qu’il voulait offrir pour la fête de Pâques. Un autre abonné a alors mentionné qu’il avait besoin de 200 000 nairas pour les frais de scolarité d’un membre de sa famille. Don Jazzy a immédiatement envoyé l’argent, faisant ainsi le bonheur de cet abonné et de sa famille.

D’autres utilisateurs de Twitter ont également profité de cette occasion pour faire des demandes à Don Jazzy, et celui-ci a été d’une grande générosité en les obligeant. Il a même envoyé 1 million de nairas à quelqu’un pour payer son logement. Au total, l’artiste a dépensé plus de 2 millions de nairas pour faire des heureux à l’occasion de la fête de Pâques. Cette action a suscité de nombreuses réactions positives sur les réseaux sociaux, les internautes saluant la générosité et l’altruisme de Don Jazzy.

- Publicité-

Il est à souligner que cette action n’est pas une première pour Don Jazzy, qui a déjà fait preuve à de nombreuses reprises de sa générosité envers ses fans et les personnes dans le besoin. Cela confirme une fois de plus son statut de personnalité publique engagée et solidaire envers sa communauté.

Articles similaires