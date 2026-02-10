Dominique, épouse de Philippe Etchebest, radieuse à 65 ans : une coiffure qui la rajeunit de 10 ans

Philippe Etchebest occupe depuis plus d’une décennie une place majeure sur les écrans français : chef étoilé, visage de programmes comme Cauchemar en cuisine sur M6 et présentateur d’émissions culinaires, il partage également une vie familiale discrète avec son épouse Dominique, active à ses côtés dans la gestion du groupe Etchebest et impliquée dans l’ouverture la plus récente, Signature Etchebest , un comptoir à ravioles inauguré à Bordeaux en septembre 2024.

Philippe Etchebest occupe depuis plus d’une décennie une place majeure sur les écrans français : chef étoilé, visage de programmes comme Cauchemar en cuisine sur M6 et présentateur d’émissions culinaires, il partage également une vie familiale discrète avec son épouse Dominique, active à ses côtés dans la gestion du groupe Etchebest et impliquée dans l’ouverture la plus récente, Signature Etchebest, un comptoir à ravioles inauguré à Bordeaux en septembre 2024.

Présent dans le paysage audiovisuel depuis une quinzaine d’années, Philippe Etchebest s’est construit une image immédiatement reconnaissable grâce à un style direct et exigeant. Recruté par M6 pour Cauchemar en cuisine en 2011, il a vu sa notoriété se renforcer en 2014 avec Objectif Top Chef, consolidant sa position comme l’un des chefs les plus suivis du petit écran.

En parallèle de cette exposition médiatique, le chef a choisi une grande discrétion sur sa vie privée. Il est marié à Dominique depuis de nombreuses années : le couple s’est rencontré en 1994 et a officialisé son union quatre ans plus tard. Leur fils adoptif, Oscar-Louis, est arrivé en 2005 et, selon les éléments disponibles, a 21 ans. Dominique tient par ailleurs le poste de directrice générale du groupe Etchebest.

Un parcours professionnel et un équilibre familial étroitement liés

La carrière de Philippe Etchebest trouve ses racines dans un milieu familial tourné vers la restauration : son père était déjà cuisinier, et le jeune Philippe a commencé très tôt à se former aux métiers de la cuisine. À 16 ans, il entre en cuisine et poursuit ensuite un BTS en hôtellerie-restauration, complété par des stages et des expériences dans des maisons étoilées, étapes qui ont contribué à forger son savoir-faire professionnel.

La reconnaissance du milieu est venue progressivement. Le passage à la télévision a amplifié cette visibilité, mais le parcours professionnel reste marqué par un travail de longue haleine en salle et en cuisine. Les émissions qui l’ont rendu célèbre mettent en avant sa méthode : un ton direct, des exigences fortes et la défense d’une cuisine ancrée dans le terroir.

Sur le plan privé, le couple Etchebest combine vie de famille et collaboration professionnelle. Dominique, qui gère les aspects administratifs et opérationnels du groupe, apparaît comme un élément central de l’organisation, sans pour autant exposer leur intimité. Leur relation, décrite comme stable et discrète, a perduré malgré l’augmentation de la notoriété de Philippe.

Le 17 septembre 2024, le chef a annoncé sur Instagram l’ouverture d’un nouvel établissement. Il posait alors au bras de sa femme pour officialiser la création de @signature_etchebest, un comptoir à ravioles à Bordeaux, dont l’ouverture officielle était prévue le 18 septembre. Dans son message, il écrivait : « Un petit nouveau dans le groupe… Ouverture de @signature_etchebest, comptoir à ravioles à Bordeaux mercredi 18 septembre qui vient compéter notre gamme. »