Dolly Parton est morte à 80 ans, l’artiste racontait avoir perdu son propre concours de sosies

Dolly Parton est morte mardi 25 août 2026 à Nashville à l’âge de 80 ans, une disparition annoncée par sa famille sur le compte Instagram officiel de l’artiste et qui a aussitôt suscité une vague d’hommages aux États-Unis.

Bryan Seaver, son neveu, a déclaré dans la vidéo publiée sur ce compte que la chanteuse lui avait demandé, des années plus tôt, d’annoncer publiquement sa mort le moment venu.

Quatre jours plus tôt, le 21 août 2026, Dolly Parton disait encore à People qu’elle gérait quelques problèmes de santé tout en continuant à travailler sur ses projets.

Le site officiel de l’artiste rappelle qu’elle laisse derrière elle plus de 300 millions de livres distribués par l’Imagination Library et 26 chansons classées numéro un au palmarès country de Billboard.

Dans une interview télévisée accordée en 2018, Dolly Parton racontait aussi avoir participé incognito à un concours de sosies Dolly Parton avant d’y être battue, une anecdote devenue l’un des récits les plus connus autour de son personnage public.

La Maison Blanche a ordonné la mise en berne des drapeaux américains jusqu’au coucher du soleil du 1er septembre 2026 en mémoire de la chanteuse.