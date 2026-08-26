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Hélène Ségara salue Vincent Dedienne avant la sortie de son album de duos

À deux jours de la sortie de « Hélène Ségara & Friends », Hélène Ségara a mis en avant sa collaboration avec Vincent Dedienne sur « Salut », l’un des duos annoncés sur l’album attendu le 28 août 2026.

Angelo TOURÉ
Publié le à
Showbiz
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Hélène Ségara salue Vincent Dedienne avant la sortie de son album de duos
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Dans une vidéo Instagram relayée mardi 26 août par Public, la chanteuse présente l’acteur comme « la jolie surprise de cet album ». Elle décrit aussi leur enregistrement comme « franchement un bonbon », en saluant ses qualités de comédien, de musicien et d’interprète.

Universal Music France présente « Hélène Ségara & Friends » comme un album de duos réunissant plusieurs invités autour du répertoire de la chanteuse. Vincent Dedienne figure parmi les artistes annoncés sur ce projet dont la sortie est programmée cette semaine.

Le duo porte sur « Salut », une reprise intégrée au disque. Spotify référence ce titre en piste 11 de l’album, avec un crédit partagé entre Hélène Ségara et Vincent Dedienne.

Cette collaboration place Vincent Dedienne parmi les invités d’un album conçu autour de rencontres artistiques. Le morceau « Salut » reste ainsi l’un des repères déjà identifiables du tracklisting avant la mise en ligne complète du projet vendredi 28 août 2026.

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