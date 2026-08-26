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Mort de Dolly Parton : Taylor Swift, Sabrina Carpenter et Céline Dion lui rendent hommage

La mort de Dolly Parton, annoncée le 25 août 2026, a déclenché une vague d’hommages dans la musique, de Taylor Swift à Sabrina Carpenter en passant par Céline Dion. La chanteuse américaine, figure majeure de la country et de la philanthropie, est morte à 80 ans.

Angelo TOURÉ
Publié le à
Showbiz
11vues
Mort de Dolly Parton : Taylor Swift, Sabrina Carpenter et Céline Dion lui rendent hommage
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Dans une déclaration transmise à People, Taylor Swift a salué un héritage qu’elle juge durable et la générosité de l’artiste, dont l’influence dépasse largement la musique country.

Sabrina Carpenter, qui avait collaboré avec Dolly Parton sur une version retravaillée de « Please Please Please », a elle aussi rendu hommage à la chanteuse sur Instagram en assurant qu’il n’y en aurait jamais une autre comme elle.

Céline Dion a également publié un message sur Instagram pour saluer une voix et une présence qu’elle a décrites comme irremplaçables. La famille de Dolly Parton a, de son côté, invité ses admirateurs à honorer sa mémoire en laissant un message à @DollyParton ou en soutenant l’Imagination Library, son programme emblématique en faveur de la lecture.

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