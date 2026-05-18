Documentaire sur Werenoi maintenu malgré tensions familiales et retards administratifs

Un an après la disparition du rappeur Werenoi , un documentaire sur sa vie et sa carrière est en cours de montage, mais sa sortie reste incertaine en raison de tensions familiales, de fuites d’extraits et d’une procédure pénale affectant le producteur lié au projet.

Werenoi est décédé le 17 mai 2025, à l’âge de 31 ans, des suites de problèmes de santé. En l’espace de trois ans, l’artiste s’était imposé comme l’une des figures majeures du rap français, figurant parmi les vendeurs d’albums les plus importants de sa génération. Son absence remarquée lors du festival Les Flammes, quelques jours avant l’annonce officielle de son décès, avait alimenté des rumeurs selon lesquelles il se trouvait dans le coma avant que la mort ne soit confirmée.

Après sa disparition, plusieurs hommages ont eu lieu, dont un concert en mars à l’Accor Arena où son fils est monté sur scène lors d’une performance de Youssoupha. Le projet de documentaire, annoncé en 2024, avait suscité l’attente des fans désireux d’en savoir davantage sur la trajectoire artistique et personnelle de l’artiste.

Le tournage, les extraits fuités et la position du producteur

Selon les éléments rendus publics, des extraits du film ont fuité il y a quelques semaines, provoquant des réactions et des demandes de vigilance quant au respect de la mémoire de l’artiste, notamment auprès de plateformes de diffusion évoquées par le public. Le projet est porté côté production par le manager de Werenoi, connu sous le nom de Babs.

Sur son compte Instagram, Babs a partagé ses premières impressions après visionnage des rushes. Il a décrit le documentaire comme « plus qu’un simple docu », le présentant comme « une immersion dans les coulisses, les faits, les vérités. Des témoignages forts, des moments poignants et émouvants », formulation qu’il a reprise publiquement pour défendre le travail de l’équipe.

Dans un autre message publié en story, le producteur a évoqué les divisions apparues après le décès de l’artiste. Il a regretté que « la tristesse aurait dû nous rassembler, mais elle a fini par nous éloigner. La famille s’est brisée, les amitiés se sont effacées », et a souligné sa fidélité au projet en affirmant que « ma loyauté envers lui n’a jamais faibli ». Babs a également insisté sur la volonté d’honorer l’œuvre « avec dignité ».

La production fait face à des obstacles administratifs et juridiques visibles dans l’espace public. Babs a été condamné en février 2026 à 16 mois de prison ferme, décision mentionnée dans les comptes rendus médiatiques, et un mandat d’arrêt a été émis à son encontre selon les mêmes sources. Parallèlement, des tensions avec la famille de Werenoi ont été signalées, compliquant l’obtention des autorisations nécessaires à toute diffusion.

Les responsables du projet indiquent que le documentaire est maintenu mais que des autorisations doivent encore être finalisées avant toute diffusion publique.