Do Kwon, le fondateur de la crypto-monnaie Terra arrêté pour fraude aux Etats-Unis

Kwon, dont le nom complet est Kwon Do-hyung, est accusé de fraude suite à l’effondrement dramatique de son entreprise Terraform Lab l’année dernière, qui a anéanti environ 40 milliards de dollars d’argent des investisseurs et secoué les marchés mondiaux de la cryptographie.

Le fondateur sud-coréen de la cryptomonnaie Terra, Do Kwon, a été arrêté au Monténégro et inculpé pour fraude par la justice américaine. Un jury fédéral de New York a retenu huit chefs d’inculpation contre l’homme de 31 ans, notamment pour fraude en ligne, fraude en bande organisée, en lien avec le crash de son cryptoactif, entraînant une perte de près de 40 milliards de dollars pour les investisseurs.

Selon les documents consultés par l’Agence France-Presse, M. Kwon aurait « volontairement trompé les investisseurs sur de nombreux aspects de la blockchain Terra, parmi lesquels la technologie utilisée et l’ampleur de son adoption par les utilisateurs ». Le ministre de l’intérieur du Monténégro a confirmé l’arrestation de Do Kwon et de son directeur financier, Hon Chang Joon, qualifiant M. Kwon de « l’un des fugitifs les plus recherchés au monde ».

La Corée du Sud, pays d’origine de M. Kwon, a demandé son extradition. Cette arrestation et inculpation sont un nouveau coup dur pour l’industrie de la cryptomonnaie, qui a connu une croissance rapide ces dernières années mais est également connue pour ses risques élevés et son manque de réglementation.

L’agence de police nationale de Corée du Sud a déclaré qu’elle collaborerait avec les procureurs du pays alors qu’ils demandaient l’extradition de Kwon. « En tant qu’organisation qui travaille en étroite collaboration avec Interpol, nous coopérerons activement avec le bureau du procureur du district sud de Séoul« , a déclaré à l’AFP Jeong Beom-seok, un responsable de l’Agence nationale de police.

Kwon est accusé d’avoir « orchestré une fraude de plusieurs milliards de dollars sur les titres d’actifs cryptographiques », selon la Securities and Exchange Commission des États-Unis.