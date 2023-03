Dj Congelateur: « Debordo Leekunfa Josey et Dadju veulent faire un feat avec moi »

Plusieurs semaines après sa séparation avec Manadja Confirmé devenu désormais également artiste, Dj congélateur a été reçu sur le plateau de l’émission Peopl’Emik ce mercredi pour faire le bilan de sa carrière. Le Daiconge en a profité pour révéler qu’il a des projets de collaboration en cours avec des artistes de renoms.

L’artiste ivoirien Dj congélateur et son manager se sont officiellement séparés au début de cette année 2023, suite à une grosse crise qui a suscité des vagues pendant plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Mais plus de deux mois après cette polémique, il semble que Dj congélateur n’est pas encore prêt à pardonner à son ancien « protecteur ». Et c’est du moins ce qu’on peut déduire de ses propos lors d’une sortie médiatique.

Alors qu’il a été accusé d’être le porte-poisse de Manadja Confirmé dont le soleil brille désormais depuis leur séparation, Dj congélateur est sorti de son gond pour envoyer une réplique cinglante. Face à l’accusation du sulfureux animateur Anaconda, l’auteur de l’expression « il y a cailloux dans mes oreilles », s’est bien défendu en affirmant que le succès d’un artiste ne se mesure pas sur la base de ses featurings.

«Manadja Confirmé a chanté avec Kerozen, mais moi aussi mon étoile brille. Je chante pas avec les gens. Je chante seule, et la force d’un artiste ne se mesure pas sur ses featurings. Je suis à mon deuxième clip depuis qu’on s’est séparé« , a-t-il déclaré avec un tour succès.

Visiblement irrité par l’information selon laquelle, Manadja serait en attente d’un featuring avec le congolais Fally Ipupa, l’homme qui se fait appeler le collègue du Daïshi a sorti le grand jeu. «Moi aussi Debordo Leekunfa veut faire featuring avec moi, Josey et même Dadju veulent aussi faire featuring avec moi. c’est pas moi je vais vers quelqu’un. Chacun a sa chance et dans ma vie je veux travailler dur pour offrir maison à ma mère« , a déclaré l’artiste.