DJ Congélateur conduit aux urgences chirugicale: sa santé rénale détériorée

Dans une récente vidéo diffusée sur sa page Facebook, Hassan Hayek, célèbre philanthrope ivoirien, a lancé une alerte concernant la santé préoccupante du chanteur DJ Congélateur. Selon les informations divulguées par Hayek, le talentueux artiste devra subir une intervention chirurgicale d’urgence.

Dans la vidéo de Hayek, on découvre DJ Congélateur, qui avait été porté disparu depuis un certain temps, dans un état alarmant, dormant à même le sol d’un restaurant avec son baluchon à ses côtés. Hayek, ayant découvert le chanteur dans cette situation précaire, a immédiatement transporté DJ Congélateur aux urgences de l’hôpital universitaire de Cocody pour y subir une intervention chirurgicale.

Selon ses explications, la santé rénale de DJ Congélateur est détériorée. C’est pourquoi il lance un appel à l’aide, sollicitant la générosité de tous pour soutenir financièrement le chanteur durant cette période difficile. Hassan Hayek a clairement précisé avoir conduit DJ Congélateur aux urgences de l’hôpital et il est actuellement pris en charge par le service de chirurgie. « Nous restons en attente du suivi médical », a-t-il ajouté.

Le lendemain, Hayek a posté un message plus détaillé sur Facebook, interpellant ceux qui profiteraient de la situation de l’artiste. « Pourquoi le traînez-vous ainsi partout ?! Qu’avez-vous vu en cet enfant que nous aurions manqué ? Je suis perdu ! Libérez cet enfant ! » a-t-il écrit. Dans son message, il s’est adressé spécifiquement à Tiesco le Sultan, Bilal le Libanais et à la structure Nama Bouaké Production.

Hayek a également fait savoir que DJ Congélateur doit passer plusieurs examens afin de déterminer si une sonde doit être placée pour soulager ses reins et prévenir les infections bactériennes. Il a également souhaité la présence de la mère du chanteur auprès de son fils pendant cette période difficile.

L’état de DJ Congélateur a suscité une vague de soutien et de solidarité de la part de nombreux fans et personnalités du monde artistique. Les prochains jours seront cruciaux pour la santé et le rétablissement de DJ Congélateur.

