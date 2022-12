Carmen Sama, la veuve de l’ex-roi du coupé décalé DJ Arafat s’est offert une voiture de 50 millions de Fcfa. Les clichés montrant le joyau de la jeune femme ont été dévoilés sur les réseaux sociaux le mercredi 7 décembre 2022

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama fait encore parler d’elle depuis quelques heures après avoir annoncé l’achat de sa nouvelle voiture à un prix astronomique.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

Selon les photos dont BENIN WEB TV a reçu copie, il s’agit d’une superbe voiture de luxe de type 4×4 d’une valeur avoisinant les 50 millions de francs CFA. Une bonne nouvelle qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux.

Yao Maryse Carmen connue sous le nom Carmen Sama a été révélée sur les réseaux sociaux à cause de sa relation amoureuse avec le chef de la Yorogang, Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

Après leur mariage traditionnel, le couple préparait son mariage religieux quand Arafat est mort dans un accident tragique le lundi 12 août 2019. A l’époque, Carmen Sama avait même fait une tentative de suicide.

Les frasques de Carmen Sama

Après la mort de DJ Arafat, la vie a repris son court et sa veuve Carmen Sama est passée à autre chose. Ses prises de positions et ses clichés osés lui ont donné la réputation d’influenceuse.

Depuis lors, elle est au cœur de vives polémiques, de relations amoureuses jamais confirmées et multiplie des virées nocturnes, des séjours dans des hôtels de luxe avec à la clé des publications de photos à moitié nue et plus récemment sa relation amoureuse avec Sidiki Diabate, artiste chanteur malien.

Comme elle devrait s’y attendre, même si elle s’en fou royalement, la veuve de DJ Arafat fait également objet de critiques acerbes de la part de ses détracteurs.