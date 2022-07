DJ Arafat: sa veuve Carmen Sama offre un million de FCFA à Safarel Obiang pour… (photo)

Des clichés largement diffusés sur les réseaux sociaux il y a quelques jours montrent la grande proximité entre le chanteur Safarel Obiang et Carmen Sama. Les dessous de cette complicité ont été dévoilé dimanche dernier par l’artiste lui même sur sa page Facebook.

Après leur récente rencontre lors de la conférence de presse de Sidiki Diabaté en Côte d’Ivoire, l’artiste Coupé-décalé, Safarel Obiang, et la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, se sont revus ce dimanche 17 juillet 2022. Alors que leur proximité suscite de vives polémiques, on apprend que l’artiste Coupé-décalé, Safarel Obiang prépare un concert live prévu pour le 29 juillet 2022 au palais de la Culture de Treichville.

Carmen Sama offre un million de FCFA à Safarel Obiang

C’et donc, dans le cadre de cet évènement qu’il a reçu un important soutien de Carmen Sama. »Merci à Carmen Sama, la mère de la Chine qui vient d’offrir un lot de tickets d’une valeur de 1.000.000fr ( Un million ) à toute la Chine. Les chinois pour la récupération gratuite de tickets, veuillez appeler ce numéro :0701724301 TROPICAL BOUTIQUE », a annoncé Safarel Obiang sur sa page Facebook.

Voilà qui met fin à la retrouvaille entre Safarel Obiang et Carmen Sama dont la relation avec Sidiki Diabaté enflamme la toile depuis bientôt une semaine. Pour cause, 3 ans après la tragique disparition de son mari Ange Didier Houon alias Dj Arafat, dans un accident, Yao Maryse Carmen dite Carmen Sama a confirmé son histoire d’amour avec le célèbre artiste malien et ami de son défunt mari, Sidiki Diabaté.

« Carmen Sama, c’est ma femme« , a confié le fils de la Kora lors de ladite conférence de presse à l’Université de Cocody. Comme pour mettre fin aux supputations, Carmen a également déclaré : »Je suis là pour soutenir mon mari par rapport à son événement, et j’invite tous les chinois (fans de DJ Arafat ), toute la population à venir massivement ».