DJ Arafat: sa veuve Carmen Sama fait son entrée dans le cinéma

Carmen Sama, veuve de DJ Arafat a fait son entrée dans le cinéma à travers un film titré “Dans la peau d’un caïd”.

D’influenceuse à femme d’affaires, la veuve de la légende DJ Arafat est devenue actrice comme plusieurs influenceuses ivoiriennes dont Emma Lohoues et Emmanuelle Ketia. Selon les informations, dès le 13 janvier 2023, la maman de Rafna fera son apparition sur les écrans dans le rôle d’une femme mariée qui scrute les faits et gestes et son époux.

Dans ledit film, Carmen Sama sera dans le rôle d’une cliente de Viny (Michel Gohou) qui est un détective privé. Elle veut à tout prix connaître la vie secrète de son mari, qui ne rentre pas à des heures convenables et parfois même ne rentre pas du tout.

Les premières images du film montrent Carmen Sama et le célèbre comédien ivoirien Gohou Michel en train d’échanger dans un bureau.