Dj Arafat: sa veuve Carmen Sama en couple avec Molare ? Voici l’indice qui lance la polémique

Une vidéo mettant en scène Molare, le célèbre producteur ivoirien, et Carmen Sama, l’ex-épouse de feu DJ Arafat, suscite de nombreuses spéculations et fait l’objet de vives discussions sur les réseaux sociaux. Cette séquence laisse planer le doute quant à une possible relation amoureuse entre les deux stars, alimentant ainsi les rumeurs.

Après un moment de trêve, Carmen Sama se retrouve à nouveau sous le feu des critiques à cause d’une vidéo jugée compromettante. Dans une séquence qui a fuité sur la toile, Molare et Carmen Sama apparaissent particulièrement proches et complices, partageant un moment de convivialité. En effet, on peut y voir Carmen Sama, vêtue d’un collant transparent, exhibant avec plaisir son postérieur voluptueux alors qu’elle sortait de la voiture, aux côtés du directeur de MGroup. Cette scène a visiblement dépassé Molare, qui s’écrie spontanément : « Yééé Carmen ». Une réaction qui a été interprétée de différentes manières par les internautes.

Répandue telle une trainée de poudre sur la toile, la vidéo a immédiatement suscité de nombreuses réactions, notamment des rumeurs concernant une possible relation amoureuse entre Carmen Sama et Molare. Certains internautes ont même critiqué la tenue vestimentaire de Carmen, alimentant ainsi davantage les discussions et les spéculations.

Il convient toutefois de souligner que ni Carmen Sama ni Molare n’ont confirmé ou infirmé officiellement ces rumeurs, laissant ainsi planer le mystère sur la nature de leur relation.

Il est important de rappeler que Carmen Sama est connue pour avoir été l’épouse de DJ Arafat, une figure emblématique du Coupé-Décalé décédée tragiquement en 2019. Depuis lors, elle est régulièrement au centre de l’attention médiatique, et chacun de ses faits et gestes est scruté de près par les fans et les curieux.

La vidéo en question a donc suscité un véritable engouement sur les réseaux sociaux, alimentant les discussions et les débats sur une possible idylle entre Carmen Sama et Molare. Les internautes sont partagés entre la curiosité et l’attente d’une clarification de la part des intéressés.

