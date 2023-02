Dj Arafat: sa mère Tina Glamour en pleurs et inconsolable, « mon cœur saigne ce jour… »

Tina Glamour a exprimé son chagrin sur les réseaux sociaux, ce mardi 22 février 2023, à l’occasion du premier anniversaire de la disparition de sa fille Kéké Carla Marguerite, alias bb Carla.

Il y a exactement un an, la nouvelle du décès de la sœur cadette de Dj Arafat tombait tel un coup de massue. Kéké Carla Marguerite, alias bb Carla, a rejoint son frère ainé Arafat Dj, après avoir lutté pendant un moment contre une maladie grave. La perte de Carla a laissé un vide immense dans la vie de Tina Glamour, qui a exprimé son amour et sa tristesse dans un message touchant.

Ce mercredi 22 février 2023 qui marque le premier anniversaire de son décès, Tina Glamour s’est rendue sur sa page Facebook pour exprimer sa profonde douleur à travers un message très émouvant qui a laissé tout le monde sans voix.

« Mon cœur saigne ce jour. Tu nous a quitté car Dieu as voulu que tu te repose mon enfant, ma dernière fille et enfant, ma chair, ma vie. Encore que la terre te soit légère. Oui je pleure. Oui tu me manques mais tu seras gravé à jamais dans mon âme. Ta maman t’aime ma guerrière. Repose à côté de ton grand frère Carla Marguerite keke« , a-t-elle écrit.

Très vite, les fans de l’ex roi du coupé-décalé se sont mobilisées comme un seul homme pour apporter leur soutien moral à Valentine Logbo alias Tina Glamour face à cette épreuve douloureuse. Pour rappel, l’annonce du décès de Kéké Carla Marguerite il y a un an, a été un choc pour la communauté musicale ivoirienne et les fans de Dj Arafat. Elle est décédée d’une « perforation de poumon » avait annoncé Tina Glamour.