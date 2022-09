DJ Arafat: sa fille Lachoina au bord de la dépression? Sa vidéo qui ébranle la toile

Les récentes photos et vidéos de Lachoina , la fille aînée de DJ Arafat surprend les internautes qui sont choqués par la diffusion de ses images sexy sur la toile.

En effet, La fille aînée de Dj Arafat, Lachoina Houon, s’est métamorphosée et est devenue une grande dame désormais. Mais , son habillage, son make-up et ses habitudes choquent les internautes qui se demandent si la fille aînée de DJ Arafat n’a pas un problème psychologique au vue des vidéos à moitié nue et en tenues extravagantes publiées par la jeune fille.

Trois ans après le décès de DJ Arafat, on est tenté de demander si Gabrielle Lochoina est passée du côté obscure ou n’est pas au bord de la dépression. Il y a environ neuf mois, l’influenceur ivoirien Apoutchou National avait annoncé que Lochoina a été violée par des personnes âgées. Mais l’information n’a pas été confirmée par les proches de DJ Arafat.