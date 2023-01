DJ Arafat indétrônable ? Même mort, le chanteur conserve son rang de leader du showbiz ivoire

Plus de Trois ans après sa mort tragique dans un accident de voiture, le chanteur ivoirien DJ Arafat reste et demeure l’artiste le plus écouté en Côte d’Ivoire.

DJ Arafat est-il indétrônable dans le showbiz ivoirien ? Trois ans après sa mort, l’artiste a conservé sa place de leader en matière de visibilité défiant ainsi ses anciens concurrents.

«Avec plus de 17.700.000 écoutes sur Boomplay il est l’artiste coupé décalé le plus écouté de la plateforme et le 3ème artiste ivoiriens toutes catégories confondues » a dévoilé Ivoireshow Magazine.

Le magazine rapporte que DJ Arafat est également l’artiste coupé décalé le plus écouté sur Spotify et le 4ème artiste ivoirien toutes catégories confondues avec plus de 15 millions de streaming.

Mieux, DJ Arafat est également incontournable sur Youtube en dépit de sa mort. Sur cette plateforme, il est classé 2ème du coupé décalé et 3ème artiste ivoiriens toutes catégories confondues de cette plateforme, avec plus « de 260 millions de vues ».

Visiblement, son poulain Ariel Sheny ainsi que Debordo Leekunfa et Serge Beynaud semblent ne pas être à la hauteur du défi pouvant leur permettre de prendre les commandes sur le showbiz ivoirien. En attendant qu’ils se donnent les moyens nécessaires, le chef de la Yorogang défie toute concurrence.