Dj Arafat imprévisible? Choquantes révélations sur l’héritage laissé par l’artiste

L’ancien manager et homme de main de DJ Arafat, longtemps resté dans l’ombre est sorti de son silence pour évoquer la mort de celui qu’il considère contre son frère. Lors d’un entretien accordé à ActuPeople, Landry Agban a fait des révélations sur l’héritage laissé par Dj Arafat.

Depuis son décès dans un accident de moto le 12 août 2019, la fortune de DJ Arafat n’a jamais été évoquée par ses proches. Mais ce n’est pas anodin, en matière d’héritage pour ses enfants, DJ Arafat n’a pratiquement rien laissé à sa progéniture. C’est la révélation fait par Landry Agban, son ancien manager 4 ans après sa mort.

“Didier, quand il est mort y’avait rien. Il vivait au jour le jour. Tu lui donnes 100 millions tout de suite, il va payer une voiture 100 000 millions. Quand on lui fait un virement de 80 ou 60 millions dans son compte, le lendemain, il est devant la banque. Avec son sac à dos, il ramasse tout et puis basta, il va s’acheter une nouvelle voiture. On dirait qu’il savait”, a révélé Landry Angban.

Selon lui, avant sa mort, DJ Arafat a acheté une parcelle à Assinie et avait commencé par payer les frais pour l’achat de la maison où il vivait avec Carmen Sama afin d’en devenir propriétaire.