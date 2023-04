Dj Arafat: Cette personne mystérieuse est impliquée dans la mort de l’artiste, selon le …

Quatre ans après la mort tragique du légendaire artiste Dj Arafat, des révélations continuent de surgir. Reçu récemment pour une interview avec le média en ligne Actupeople, le président Binaté, ancien confident de Dj Arafat a évoqué une personne mystérieuse qui serait responsable du décès de l’artiste.

Dj Arafat, le célèbre artiste ivoirien, est décédé tragiquement le 12 août 2019 des suites d’un accident de moto. Si la douleur de sa perte est encore palpable pour ses fans et proches, des révélations et des buzzs sur sa vie privée et sa courte carrière professionnelle couronnée de succès n’en manquent pas de faire la une des médias.

Après Landry Agban, qui a récemment fait des révélations sur le plus gros cachet qu’il a touché de son vivant, c’est le tour d’un autre proche du défunt artiste de briser le silence. Dans une récente interview accordée à Actupeople, l’homme connu sous le nom du président Binaté, ancien bras droit et confident du Yorobo s’est exprimé sur les causes du décès de l’artiste.

Selon l’homme d’affaire connu sous le nom de Président Binaté, une personne mystérieuse serait responsable de la mort tragique du fils de Tina Glamour et de Pierre Houon. « Ils l’ont tué… Il y a une mystérieuse personne qui lui en voulait. Elle se confessera un jour« , a déclaré Binaté.

Très vite, cette révélation a suscité un grand émoi parmi les fans et les proches de Dj Arafat, qui cherchent à en savoir plus sur les causes exactes de la mort du zeus de l’Afrique. Cependant, il convient de noter que cette déclaration n’a pas été étayée par des preuves concrètes, et il serait donc difficile de tirer des conclusions définitives quant à la cause de la mort de l’artiste.

Faut-il le rappeler, Arafat DJ continue d’inspirer des générations de jeunes artistes malgré sa disparition. Sa personnalité charismatique et son talent incontestable ont marqué l’histoire de la musique africaine, et sa contribution à l’industrie musicale ne sera jamais oubliée.

