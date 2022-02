Disparitions d’enfants au Burkina Faso: la police dit avoir pris des mesures et rassure la population

La police nationale du Burkina Faso a annoncé ce mardi, qu’elle a déjà enregistré plus d’une dizaine de cas de disparition d’enfants, ne serait-ce que pour le seul mois de février 2022. Elle indique par ailleurs, que des mesures idoines ont d’ores et déjà été prises, pour un traitement diligent des cas enregistrés.

Les cas de disparitions d’enfants sont de plus en plus récurrents depuis un certain temps au Burkina Faso. En effet et à titre illustratif, les services de police ont déjà enregistré pour le seul mois de février 2022, plus d’une dizaine de cas dans la ville de Ouagadougou.

Face à cette situation alarmante, la police nationale du Burkina Faso, « toujours fidèle à son sacerdoce de protection des personnes et des biens en général, et des enfants en particuliers, rassure les populations que des mesures ont été déjà prises pour un traitement diligent des cas enregistrés ». Aussi, les services de police intervenant dans le domaine de la protection de l’enfance sont à pied d’œuvre pour limiter l’expansion de ce phénomène combien nuisible pour la sécurité des enfants et restent toujours disposés à accompagner toute personne à cet effet.

Par ailleurs, la police invite l’ensemble des parents à plus de vigilance à l’endroit des enfants. « Soyez attentifs quant à leurs mouvements, car il y va de leur propre sécurité et de leur bien-être ! », conseille le communiqué de la police.