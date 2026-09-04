BENIN WEB TV

Disparition inquiétante du journaliste Moussa Kaka à Niamey : les organisations de presse alertent les autorités

Le journaliste nigérien Moussa Kaka, figure reconnue des médias nationaux et internationaux, est porté disparu depuis le 31 août 2026 à Niamey. Directeur général de la Radio Télévision Saraounia et ancien correspondant de Radio France Internationale (RFI), le professionnel de l’information s’est volatilisé sans laisser de trace dans la capitale nigérienne, suscitant une vive émotion au sein de sa corporation.

Mohamed ISSA
Publié le à
Economie
242vues
Disparition inquiétante du journaliste Moussa Kaka à Niamey : les organisations de presse alertent les autorités
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Le responsable de média a été aperçu pour la dernière fois alors qu’il quittait les locaux de son entreprise de presse aux alentours de 19 heures. Il avait pris la route afin de regagner son domicile personnel, une destination qu’il n’a finalement jamais atteinte. Depuis ce départ, son téléphone portable demeure injoignable et son véhicule reste introuvable à travers l’agglomération.

Devant cette situation critique, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) est monté au créneau pour manifester ses craintes. Moussa Ngom, représentant de l’organisation pour l’Afrique francophone, a exprimé la vive inquiétude de son institution face à ce silence prolongé. Il a formellement appelé les autorités nigériennes à tout mettre en œuvre afin de retrouver le directeur général sain et sauf.

Dans le cadre de ces démarches administratives et de veille, le CPJ a également saisi l’Observatoire national de la communication. L’organisation de défense espère ainsi mobiliser les acteurs étatiques de la régulation médiatique et intensifier les recherches destinées à localiser le confrère disparu.

Une alerte sur fond de crise sécuritaire

L’organisation Reporters sans frontières (RSF) s’est également alarmée de cette disparition soudaine qui frappe le paysage médiatique nigérien. Cet événement survient dans un climat de vives tensions sécuritaires et politiques à l’échelle du pays, consécutif à une tentative de coup d’État déjouée le 29 août 2026 au Niger.

Articles liés

Nigeria : au moins 37 morts asphyxiés lors du siphonnage illégal d’un oléoduc dans l’État de RiversNigeria : au moins 37 morts asphyxiés lors du siphonnage illégal d’un oléoduc dans l’État de RiversTélécoms : Telecom Egypt s’associe au grec PSL pour déployer un câble sous-marin dans le SinaïTélécoms : Telecom Egypt s’associe au grec PSL pour déployer un câble sous-marin dans le SinaïRDC : Kinshasa mobilise 100 millions de dollars pour transformer son manganèse au LualabaRDC : Kinshasa mobilise 100 millions de dollars pour transformer son manganèse au LualabaAir Sénégal intègre un Boeing 737-800 dédié aux Jeux Olympiques de la JeunesseAir Sénégal intègre un Boeing 737-800 dédié aux Jeux Olympiques de la Jeunesse

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV