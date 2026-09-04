Disparition inquiétante du journaliste Moussa Kaka à Niamey : les organisations de presse alertent les autorités

Le journaliste nigérien Moussa Kaka, figure reconnue des médias nationaux et internationaux, est porté disparu depuis le 31 août 2026 à Niamey. Directeur général de la Radio Télévision Saraounia et ancien correspondant de Radio France Internationale (RFI), le professionnel de l’information s’est volatilisé sans laisser de trace dans la capitale nigérienne, suscitant une vive émotion au sein de sa corporation.

Le responsable de média a été aperçu pour la dernière fois alors qu’il quittait les locaux de son entreprise de presse aux alentours de 19 heures. Il avait pris la route afin de regagner son domicile personnel, une destination qu’il n’a finalement jamais atteinte. Depuis ce départ, son téléphone portable demeure injoignable et son véhicule reste introuvable à travers l’agglomération.

Devant cette situation critique, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) est monté au créneau pour manifester ses craintes. Moussa Ngom, représentant de l’organisation pour l’Afrique francophone, a exprimé la vive inquiétude de son institution face à ce silence prolongé. Il a formellement appelé les autorités nigériennes à tout mettre en œuvre afin de retrouver le directeur général sain et sauf.

Dans le cadre de ces démarches administratives et de veille, le CPJ a également saisi l’Observatoire national de la communication. L’organisation de défense espère ainsi mobiliser les acteurs étatiques de la régulation médiatique et intensifier les recherches destinées à localiser le confrère disparu.

Une alerte sur fond de crise sécuritaire

L’organisation Reporters sans frontières (RSF) s’est également alarmée de cette disparition soudaine qui frappe le paysage médiatique nigérien. Cet événement survient dans un climat de vives tensions sécuritaires et politiques à l’échelle du pays, consécutif à une tentative de coup d’État déjouée le 29 août 2026 au Niger.