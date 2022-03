Discipline au sein de la police républicaine: le DGPR Soumaïla Yaya annonce des sanctions contre des agents indélicats

Les directeurs techniques , les commandants centraux, les directeurs départementaux, les chefs de service et d’unité sont invités à l’application stricte des « instructions et à prendre leur responsabilité en cas de défaillance », précise la note de service.

Les fonctionnaires de la police qui vont persister dans ces comportements, prévient le directeur général de la police Républicaine, courent des risques de sanction. Ces comportements inadaptés en situation de travail, indique, le contrôleur de la police, Soumaïla Yaya, sont contraires à l’éthique et à la déontologie et ne seront pas tolérées. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il annonce désormais des sanctions disciplinaires conformément aux textes en vigueur contre tout fonctionnaire de la police républicaine qui sera coupable des comportements dénoncés.

