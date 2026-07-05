Diplomatie: le Bénin et l’Angola ouvrent un nouveau chapitre de leur coopération bilatérale à Cotonou

​Les relations diplomatiques entre le Bénin et l’Angola prennent un nouveau départ. Les deux pays ont tenu, ce samedi 4 juillet 2026 à Cotonou, la toute première session de leurs consultations diplomatiques et politiques bilatérales.

Cette rencontre de haut niveau a été coprésidée par la ministre béninoise des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet, et son homologue angolais, le ministre des Relations extérieures, Tété Antonio, en présence du ministre béninois du Tourisme et du Commerce extérieur, Olushegun Adjadi Bakari.

À cette occasion, les chefs de la diplomatie ont rappelé les liens historiques de solidarité qui unissent les deux nations, affichant une volonté commune d’ouvrir une nouvelle ère « en plaçant l’action, les résultats et les intérêts mutuels au cœur de leur coopération ».

​Selon le communiqué conjoint issu des travaux, les chefs de diplomatie ont procédé à un examen approfondi de la coopération bilatérale et ont échangé sur les grandes questions régionales, africaines et internationales d’intérêt commun. Les deux délégations ont profité de cette tribune pour réaffirmer leur attachement indéfectible au multilatéralisme ainsi qu’au règlement pacifique des différends.

​Des secteurs stratégiques mis en avant

​Pour donner une impulsion concrète à ce partenariat, plusieurs secteurs prioritaires ont été ciblés par les deux parties. Le Bénin et l’Angola ont ainsi convenu d’approfondir leurs échanges dans des domaines clés :

​La connectivité aérienne afin de rapprocher les deux capitales.

​Le commerce et la promotion des investissements réciproques.

​L’agriculture, la culture et le développement du tourisme mémoriel.

​Par ailleurs, les deux gouvernements se sont engagés à renforcer, sur une base de réciprocité, les capacités linguistiques de leurs cadres et hauts fonctionnaires, ainsi que la formation de leurs diplomates respectifs.

​Vers un accord aérien imminent

​Le temps fort de cette première session de consultations, immortalisée dans les archives administratives été marqué par l’échange du texte final de l’Accord relatif aux services aériens entre les deux pays.

​La signature formelle de ce document juridique interviendra dans les plus brefs délais, selon des modalités réglementaires qui seront arrêtées par la voie diplomatique. Cet accord stratégique est destiné à instaurer une connectivité directe entre le Bénin et l’Angola, à stimuler activement les flux économiques et commerciaux, et à fluidifier la mobilité des biens et des personnes.

Après le succès de cette étape cotonoise, les deux délégations se sont donné rendez-vous à Luanda en 2027 pour la prochaine session.